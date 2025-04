Ilgiorno.it - Via Tofano, Torre C verso la demolizione

Procedono i lavori sui palazzi comunali di via5, a Quinto Romano. Da ottobre 2024 è in corso ladella terza, laC, a cominciare dalla rimozione dei pannelli prefabbricati esterni e dell’isolamento dei solai. Ultimata questa fase, si procederà alla ricostruzione della struttura. In parallelo proseguono le attività di ricostruzione delle Torri A e B, a seguito di un intervento di, già eseguito, analogo a quello in atto per laC. Terminati i lavori, l’offerta abitativa del complesso risulterà ampliata nel numero e nella tipologia di case proposte, che aumenteranno di 30 unità. Le tre torri, che si svilupperanno ognuna su 10 piani, arriveranno ad ospitare 180 alloggi – 60 per edificio – da destinare ai Servizi abitativi pubblici e 10 alloggi al piano terra saranno destinati ai Servizi abitativi sociali.