Tempo stabile e soleggiato | temperature in graduale aumento fino a domenica

Condizioni digrazie a un’estesa area di alta pressione sull’Europa, conin.Situazione invariataa sabato, mentre trae l’inizio della prossima settimana deciso calo termico per un’irruzione fredda di origine artica che sfiorerà l’Italia.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Giovedì 3 aprile 2025Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.: Minime in calo (5/8°C), massime in lieve(19/22°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord.Venerdì 4 aprile 2025Previsto: Belovunque salvo qualcheraneo annuvolamento pomeridiano sulle Prealpi, ma senza piogge.: Minime in lieve(6/9°C), massime stazionarie (20/22°C).