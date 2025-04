Ilrestodelcarlino.it - In trecento alla cena a favore del piccolo Dade

Una serata di musica e solidarietà per il. A Misano, al ristorante Angelo Azzurro, oltre 300 persone si sono riunite per sostenere il progetto ‘ricerca del delfino magico’, il viaggio in cargo bike da Riccione a Santa Maria di Leuca con i pedali il padre di Davide, Simone Tura. L’obiettivo è accendere un riflettore sulla rara malattia genetica del bambino. All’Angelo Azzurro, si è tenuto l’evento organizzato da Domenico Ciotti, infermiere del reparto di chirurgia generale dell’ospedale di Rimini e cantante delle band ‘Bad Bones Crew’ e ‘Maggio e i suoi Ragazzi’. Hanno partecipato tanti colleghi degli ospedali di Cattolica, Riccione, Rimini e Novafeltria, oltre a amici e sostenitori della causa. Sul palco si sono alternate diverse band musicali, il cantautore e chirurgo Giuseppe Novelli, la band under 13 ‘Mille passi di zampa’ al loro esordio live, finendo tutti in pista con i ‘Maggio e i suoi Ragazzi’ e la ‘Bad Bones crew’.