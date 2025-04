Ilgiorno.it - Colazione con Cattelan. Una selva di cartelli e “finti morti“ in piazza per aprire l’Art Week

di Marianna VazzanaMILANOInDuomo, puntuali, prima delle 7 spuntano studenti, lavoratori, passanti incuriositi e pensionati in attesa delista maestro di provocazioni Maurizio, impazienti di avere tra le mani ipreparati per “La fine allegra“, il flash mob dedicato alla morte nel giorno di apertura della Milano Artall’ora di. "Pensati risorto", "The planet is lava", "Giace qui da qualche parte", "Penso dunque muoio", "Finalmente calmo", "Tre metri sotto terra", "il mondo sta finendo, chiediamo a chat gpt", alcuni dei messaggi distribuiti ai partecipanti. Qualcuno si è fatto timbrare sul viso lo slogan "Smile, it’s the end": sorridi è la fine. Un modo per esorcizzare la morte e per allontanarla con ironia (e arte). In mezzo alla folla di oltre cento persone: