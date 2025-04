Ilgiorno.it - Sconterà tre mesi ai domiciliari per minaccia aggravata. Il reato? Commesso 17 anni fa

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo diciassettela giustizia ha presentato il conto. Un cittadino serbo di 51, nato a Torino e attualmente residente a Parabiago, è stato arrestato la scorsa settimana per scontare una condanna a tredi reclusione. Il, commessa il 3 novembre 2008 a Busto Arsizio. L’uomo, disoccupato e con precedenti penali, aveva ricevuto una denuncia per il grave episodio, ma la complessa macchina della giustizia ha impiegato quasi due decenni per giungere all’esecuzione della sentenza. Fra ricorsi, lungaggini burocratiche e rallentamenti procedurali, la condanna è diventata definitiva solo ora, obbligando l’uomo a rispondere delle proprie azioni. Così, giovedì 27 marzo, i carabinieri hanno rintracciato il cinquantunenne nella sua abitazione di Parabiago, eseguendo l’ordine emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese.