Trump dice che Musk lascerà il governo Usa ma non è una notizia | cosa c’è dietro

Donaldsi lascia scappare che Elonpotrebbe lasciare l’amministrazione Usa a fine maggio.clamorosa, fulmine a ciel sereno, svolta inaspettata. Ma solo in Italia, perché in terra americana era un esito già pienamente annunciato.La natura del mandato governativo affidato al patron di Tesla ha infatti una scadenza preventivata dal primo giorno. L’unico risvolto da stabilire era la narrazione della sua uscita di scena dal Doge. E, ovviamente, le narrazioni sono due: quella dicontro quella di.Perché l’annuncio disunon è unaIl 2 aprile, giorno in cui mezzo mondo era in attesa del grande annuncio dei dazi universali, Donaldha dato in pasto ai media un altro ordigno di propaganda. Il presidente americano ha di proposito fatto trapelare di aver confidato alla sua cerchia ristretta (inner circle) che Elonsi dimetterà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo dia capo del Doge (Department of Government Efficiency), il Dipartimento contro gli sprechi federali.