Ilgiorno.it - Pedesina, paese mignon dalle grandi fratture

Come Comune più piccolo d’Italia si trova al secondo posto dietro Morterone, in provincia di Lecco, che di anime ne conta poco più di 30, ma il nome di– dove per altro non si arriva neppure a 50 abitanti - rischia di diventare noto per una altrettanto singolare questione, ovvero per avere un sindaco, Fabio Ruffoni, al suo secondo mandato, letteralmente perseguitato dalla grafomania di due consiglieri della minoranza ". Cogli l’attimo". Dei 42 aventi diritto al voto, lo scorso giugno soltanto in 30 si sono recati alle urne e di questi 6 hanno dato il proprio voto al candidato sindaco Giorgio Tarabini, mentre l’uscente Ruffoni di "Insieme per" ha trionfato con 24 preferenze, il quadruplo. Da allora per il riconfermato primo cittadino ha preso avvio una sorta di incubo, con i neoconsiglieri Maurizio Passerini e Dino Della Matera che hanno iniziato a inviargli una serie di missive (erano 41 soltanto qualche giorno fa) con la pressante richiesta di documentazione appesantendo in modo considerevole il lavoro degli uffici.