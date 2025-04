Ilgiorno.it - Canegrate, ogni scavo può riservare sorprese

Il paese ha trattenuto il fiato per giorni, ora la risposta degli esperti è arrivata: il ritrovamento emerso durante gli scavi in via Adige non ha valore archeologico rilevante e non ostacolerà il proseguimento del cantiere. Le ipotesi iniziali, che parlavano di possibili insediamenti abitativi di epoca medievale o romana, si sono ridimensionati alla luce delle analisi effettuate dalla Soprintendenza. A circa 50-70 cm di profondità erano stati individuati alcuni resti di murature composte da ciottoli e sassi di fiume. La prudenza aveva spinto gli archeologi a condurre ulteriori accertamenti per comprendere la reale portata del ritrovamento, in un territorio già noto per la sua ricchezza storica. Tuttavia, gli studi hanno escluso che si tratti di un sito di interesse tale da richiedere uno stop ai lavori.