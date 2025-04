Ilfoglio.it - Sinceramente: J. D. Vance ha torto o ragione sull’Europa?

Progressista: Ammettiamolo:è arrogante, maleducato e reazionario, ma ci sta facendo un favore. Ci obbliga a guardare in faccia la realtà. L’Europa è ancora troppo dipendente dagli Stati Uniti per la sua sicurezza. E’ troppo lenta, troppo divisa, troppo codarda. Parla di autonomia strategica da vent’anni, ma alla fine aspetta sempre che arrivino i Marines. Conservatore: Aspetta, non mi schiero con chi vuole un’Europa imbelle, ma il discorso dia Monaco – e quello che ha ribadito in questi giorni – è più cinico che utile. E’ il solito gioco: America first, Europa vassalla. Fa finta di volerci responsabilizzare, ma in realtà ci sta solo minacciando. E’ un modo per dire: o seguite Trump, o vi arrangiate. Progressista: Ma Trump o non Trump, il punto resta.ha detto: “Gli europei devono prendersi la responsabilità della loro difesa”.