Nuovo Sinigaglia Gli ambientalisti | | Provoca il caos

Un dibattito che si è acceso attorno al progetto di restyling delè naturalmente osservato con grande interesse dal Como 1907 che però ha deciso di non rilasciare dichiarazioni dopo la manifestazione d’interesse del 4 febbraio scorso, in attesa delle valutazioni del consiglio comunale. Un confronto che a Palazzo Cernezzi è già cominciato in commissione con l’analisi del piano presentato da società che conta di completare l’iter delle autorizzazioni entro maggio del 2026 per poi procedere con il via al cantiere già del 2027 e concludere i lavori entro l’estate del 2028. Sul temainterviene anche Legambiente Como che ha presentato, finora senza successo, anche una richiesta di accessi agli atti al Comune di Como per visionare la documentazione completa. "I nodi critici sono, a nostro parere sono due: il tema della viabilità, compresi gli accessi alla zona, e le funzioni accessorie e complementari previste - spiega il presidente Enzo Tiso - La realizzazione di un autosilo al Pulesin dal punto di vista viabilistico appare irragionevole.