Ilrestodelcarlino.it - BOLOGNA Precipita ultraleggero. Morto poliziotto-eroe di Borgo

nell’entroterra di Genova,ndo con unsul quale viaggiava con l’amico Giuseppe Gabbi, istruttore di volo, il sovrintendente della Polizia Riccardo Muci, ilcoraggioso che il 7 agosto 2018 bloccò il traffico sul raccordo diper un pericoloso incendio dovuto all’esplosione di un tir. Unche a 31 anni era stato nominato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per il coraggio e l’altruismo – queste le motivazioni – con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio". E Muci, che quel giorno del 2018 salvò decine di persone rimanendo ustionato alla schiena, ha trovato la morte a Isola del Cantone, dove l’biposto èto nel primo pomeriggio di ieri, dopo il decollo dal campo di volo di Mazzè (Torino) diretto a Sutri (Viterbo).