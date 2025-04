Ilrestodelcarlino.it - Corriera finisce nel fosso, illeso l’autista

Paura ieri pomeriggio, intorno alle 15,30 perdi una(non di Seta ma di un sub affidatario) finita fuori strada. Il mezzo pubblico, in quel momento senza passeggeri, era partito da Maranello alle 15 circa quando, in zona Brodano (periferia di Vignola), mentre percorreva la strada avrebbe incrociato un altro mezzo pesante che sopraggiungeva dal senso opposto, trovandosi pare costretto a sterzare all’improvviso. A causa della repentina manovra il mezzo è quindi finito fuori dalla carreggiata e lasi è ’appoggiata’ nel piccolo dirupo. Nonostante il tentativo deldi rientrare in carreggiata, non facendo le ruote più presa sull’asfalto è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i pompieri insieme alla gru di Seta.ha infatti richiesto l’intervento del carro attrezzi, che è stato inviato dalla sala operativa di Seta ed ha liberato il mezzo nel giro di una mezz’ora circa.