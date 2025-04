Lanazione.it - Maltrattamenti e violenza sessuale. Lei lo denuncia, marito a processo

Qualsiasi cosa accadesse la colpa veniva sempre imputata a lei. La donna – che è stata sentita a lungo davanti al collegio del tribunale di Pisa dov’è in corso ila carico dell’ex– trovava pace solo quando l’uomo, 45enne, era emigrato in Italia e, nei brevi periodi in cui faceva rientro a casa per pochi giorni, era abbastanza tranquillo. Le violenze erano cominciate già nel 2010, secondo l’accusa – fin dall’inizio del matrimonio quando loro abitavano all’estero. Poi, però, lei lo raggiunse qui, nel Comprensorio del Cuoio, e in breve la loro casa italiana sarebbe diventata un inferno per lei e per i figli. Siamo nel 2020 e stavolta insulti, offese, minacce di morte, la donna le ricevette in Italia. Talvolta arrivavano anche le botte. In casa, ma anche in pubblico: in un caso anche ad una festa paesana, quando lui – stando a quanto emerso – avrebbe iniziato ad insultarla ed a picchiarla davanti a tutti.