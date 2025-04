Lanazione.it - Montale blinda i gioielli: "Una vetrina da tutelare"

Il consiglio comunale diha approvato all’unanimità due mozioni che impegnano l’amministrazione comunale alla tutela di due beni artistici presenti nella frazione di Fognano, vale a dire l’affresco di Ardengo Soffici in piazza e il monumento funebre di Jorio Vivarelli nel cimitero comunale. Entrambe le mozioni sono state presentate dal consigliere comunale Michael Paperetti del gruppo di centrodestra "Noi per" e hanno ricevuto il voto favorevole di tutto il consiglio dopo alcune modifiche proposte dalla maggioranza e concordate in una riunione dei capigruppo. "L’approvazione di entrambe le mozioni restituirà alle due opere la dignità che meritano – commenta il consigliere Michael Paperetti - e rappresenta una vittoria per la riqualificazione di Fognano, in termini di turismo e di decoro della frazione.