Ilgiorno.it - La magia del cinema in Valsassina

Leggi su Ilgiorno.it

La Cinecittà della. Il centro storico di Barzio e il seicentesco Palazzo Manzoni, che fu la casa degli avi di Alessandro Manzoni, martedì sono state set per un giorno. E non è stato un pesce d’aprile, perché i produttori di Sky Studio e Fabula Pictures hanno scelto il paese dellaper girare alcune scene di un nuova serie tv con protagonista Luca Argentero. Dopo aver dismesso i panni del Doc Andrea Fanti, indossa la toga dell’avvocato penalista milanese Lorenzo Ligas in un legal drama di sei episodi che presto verrà trasmesso su Sky. Oltre che a Barzio, sono state scelte come location per alcune scene pure Ballabio e Morterone, il comune più piccolo d’Italia. "Ladeltorna a Barzio - commenta il sindaco Andrea Ferrari -. La nostra gratitudine ad Andrea Cucchi che ha proposto Barzio per le riprese, e a tutto lo staff di Fabula Pictures.