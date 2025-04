Lanazione.it - Carenza di Oss. Ma 2000 idonei restano ’al palo’

GROSSETO Sono duemila,e assumibili. "Ma invece si preferisce far scadere le graduatorie per ripartire con nuovi concorsi sprecando tempo e soldi pubblici", dichiarano in una lettera proprio coloro che sono glidi un precedente concorso. "La figura dell’operatore socio-sanitario è fondamentale allo svolgimento delle attività quotidiane che riguardano i pazienti, specialmente i più fragili e non autosufficienti. La gravedi Oss nelle aziende ospedaliere, nelle Rsa, sul territorio e nei servizi sociali rappresenta una criticità che incide negativamente sulla qualità dell’assistenza erogata e sul rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Eppure una soluzione ci sarebbe. Ad oggi sono vigenti cinque graduatorie concorsuali in grado di coprire tutti i fabbisogni di organico presenti nell’area Centro, Nord-Ovest, Sud-Est, Elba e Piombino – proseguono - A quattro anni dal concorso gliche sono stati collocati nelle graduatorie erano complessivamente 2611 unità e ne sono stati assunti solo poco più del 20%.