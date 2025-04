Ilrestodelcarlino.it - "Vulva Gallery". La mostra riapre nel fine settimana

Dopo le forti polemiche che c’erano state a marzo, questo weekend sarà riproposta "", ossia lad’arte al femminile che era stata organizzata dal Comune di Porto Recanati per la giornata internazionale della donna e che aveva riscosso un buon successo di pubblico. L’appuntamento è per sabato alle 17, nella pinacoteca Moroni. "Un tour guidato e pensato per accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta delle donne ritratte dai grandi artisti dell’Ottocento italiano e di altre epoche, attraverso le opere custodite nella pinacoteca Moroni – spiega in una nota l’amministrazione comunale –. Gli artisti inincludono grandi nomi che hanno contribuito a rappresentare la figura femminile nell’arte con grande sensibilità e maestria". Ed ecco di chi saranno le opere esposte.