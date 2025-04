Ilgiorno.it - Fondazione Prada con Typologien. Viaggio per scoprire le differenze. E in Cisterna la grandezza del nulla

Leggi su Ilgiorno.it

La prima avvertenza è di prendersi il tempo necessario. Perchèè una mostra (fino al 14 luglio), in, curata da Susanne Pfeffer, storica dell’arte e direttrice del Museum Mmk für Moderne Kunst di Francoforte, che richiede una profonda osservazione. Anche solo per il numero delle opere fotografiche in esposizione, circa 600, di 25 artisti, e l’estensione del progetto che ricostruisce più di un secolo di fotografia in Germania. Non è una mostra cronologica ma il visitatore troverà delle aree tematiche e il principio che le ispira è quello della "tipologia", mutuato dalla botanica per classificare e studiare le piante, e poi usato e sviluppato nella fotografia dall’inizio del Novecento e affermatosi in quella tedesca nel corso del XX secolo. Insomma, solo l’accostamento consente dile, fa cogliere le specificità: dai fiori (ce ne sono di diverse varietà in foto) agli umani e all’architettura delle città.