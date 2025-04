Bergamonews.it - Altri Percorsi, Concerto di primavera e film: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lo spettacolo “The Trials (I processi)” al Teatro Sociale per la Stagione didella Fondazione Teatro Donizetti, il “di” a Nembro, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 3 aprile.Ecco gli appuntamenti.alle 18 alla Sala Galmozzi, a, l’autore Pietro Nicolaucich, finalista della 41esima edizione del Premio Nazionale di Narrativa, presenterà il suo libro “Lagunalabirinto”.alle 20.30 e domani, venerdì 4 aprile, alle 10.30 al Teatro Sociale di(Città Alta) andrà in scena lo spettacolo “The Trials (I Processi)”, di Dawn King; traduzione Monica Capuani; regia Veronica Cruciani; con Sebastiano Amidani, Teresa Noemi Bove, Gloria Busti, Maria Canino, Matteo Chirillo, Michele Correra, Alessandra Curia, Alberto De Gaspari, Caterina Pagliuzzi, Gionata Soncini, Gabriele Spataro, Chiara Terigi, con la partecipazione di Tommaso Amadio, Mariangela Granelli, Valeria Perdonò.