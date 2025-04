Temporeale.info - Torna l’inverno, il gelo investe l’Italia: ecco fino a quando serviranno i cappotti

Leggi su Temporeale.info

Altro che caldo e sole,farà i conti con un’ondata anomala dile previsioni degli esperti per i prossimi giorni La primavera è arrivata, ma il caldo ancora no. Anzi, in queste oreè travolta da una forte ondata diche sembrerebbe destinata a caratterizzare lo scenario meteorologico nostrano per . L'articolo, ilTemporeale Quotidiano.