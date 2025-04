Ilgiorno.it - Cucine dell’Asst affidate ai privati. Una è a rischio

Le quattrodegli altrettanti ospedalidi Lodi (Codogno, Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano) saranno completamente appaltate ad una ditta esterna dopo anni di gestione ibrida pubblico-privato, come già sottolineato dal sindacato nei giorni scorsi, ma con ogni probabilità almeno una sarà chiusa. "Al momento non si sa ancora nulla di certo nè quando questo avverrà, ma sembra che quella del nosocomio di Casalpusterlengo rimanga aperta mentre quella del presidio di Codogno verrà dismessa col cibo che verrà trasportato dal punto cottura più vicino" spiega Rosy Messina della Uil Sanità. "Sulla esternalizzazione dellesiamo totalmente contrari anche se non siamo presenti al tavolo delle trattative - spiega Gianfranco Bignamini del sindacato Fisi -, ma non finisce qui visto che la riorganizzazione del servizio prevederebbe, secondo quanto appreso, l’eliminazione di due, a Codogno e in un altro presidio.