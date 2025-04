Iltempo.it - Giacomo Casanova, trecento anni di un mito

Leggi su Iltempo.it

Un popolo di poeti, di santi, di navigatori e - se permettete - di. Un cognome che in tutto il mondo evoca ildel seduttore. Un cognome italiano., ieri 2 aprile, ha compiuto 300. Nasceva a Venezia, in quella data, nel 1725. Li ha compiuti nel senso che pur essendo morto nel giugno del 1798 è sopravvissuto alla sua fine. Scrittore, giocatore, avventuriero, spia all'occorrenza, filosofo, frequentatore di ricchi e di poveri, di nobildonne e di baldracche,è in tutto e per tutto un italiano e un veneziano. Per questo meriterebbe che il nostro Paese lo inserisse nel suo pantheon dei grandi, dove stanno insieme Cristoforo Colombo (lo scopritore delle Americhe) e grandi artisti come Michelangelo e Caravaggio, gli eroi del nostro Risorgimento come Garibaldi e Mazzini ed i grandi scrittori come Alfieri e Manzoni.