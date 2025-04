Ilgiorno.it - Buca in mezzo a viale Forlanini: "La sistemeremo al più presto"

Un lungo avvallamento nell’asfalto, unanon particolarmente profonda, ma estesa tanto da procurare disagi e potenziali rischi agli automobilisti. Dalla settimana scorsa il punto incriminato risulta segnalato e perimetrato, ma per un ritorno alla normalità bisognerà aspettare un intervento di riasfaltatura. Succede in, nella carreggiata che dai “tre ponti“ va verso Linate, circa 200 metri prima delle rampe d’ingresso all’aeroporto. Un tratto di strada che ricade, ancorché per soli 90 metri, nel territorio di Peschiera Borromeo. La situazione si trascina da circa un mese; dalla settimana scorsa si è provveduto a posizionare paletti per delimitare la “voragine“ e a installare la cartellonistica che indica un restringimento della carreggiata. Ma la zona ammalorata si trova proprio neldella strada, ovvero nella corsia di centro, e potrebbe perciò rappresentare un ostacolo per i conducenti, soprattutto in condizioni di meteo avverso e visibilità ridotta.