Campagna Ail 'Un uovo per la vita': sostieni la ricerca sui tumori del sangue

Ladell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (Ail) ’Unper la’ è pronta a partire anche quest’anno. Domani, sabato e domenica, in tutti i comuni della provincia sarà possibile acquistare undi Pasqua contribuendo, in questo modo, alla. Il ricavato sarà infatti destinato a giovani medici etori che studiano queste gravi patologie per trovarne una cura. Il presidente provinciale dell’Ail, Ezio Szorenyi, nefrologo, internista e tossicologo, spiega: "La manifestazione, giunta alla 32ª edizione, ha permesso in tanti anni di sostenere e mettere in campo importanti progetti discientifica e assistenza, e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi ottenuti nel trattamento deidel; oggi il 70% dei malati guarisce o cronicizza la malattia".