A teatro si sogna fra Gershwin e bolle di sapone

Ultimi due appuntamenti della stagione 2024/2025 per il cartellone musicale di “Terra“ e di “+Tempo Famiglie“. In sala Chaplin sabato alle 21, Roberto Porroni e Marcella Schiavelli, per “Il sogno americano, da Georgea Cole Porter e Harold Arlen“. Un singolare abbinamento tra violoncello (Marcella Schiavelli) e chitarra (Roberto Porroni) rilegge le musiche americane partendo dai ruggenti anni Venti con i brani più belli dell’epoca fino all’immortale Over the rainbow, specchio musicale di un periodo di grandi speranze e di e sperimentazione artistica. Con un tocco di danza grazie a Luca Spadaro, ballerino di tip tap. In programma anche i brani più famosi di George: The man I love, Blah, blah, blah, Liza, Fascinating rhythm, Prelude, Soon, That certain feeling, I got rhythm.