Quotidiano.net - Garlasco, torna la guerra di perizie. Tra sei giorni la resa dei conti

Leggi su Quotidiano.net

(Pavia) "Perfettamente sovrapponibile". Ma per il Gip tutto ancora da verificare. La consulenza della Procura di Pavia affidata a Carlo Previderè e Pierangela Grignani, datata 5 febbraio 2024, concludeva che uno "dei cinque aplotipi ottenuti" analizzando il materiale "biologico acquisito dai margini ungueali" di Chiara Poggi, è "risultato perfettamente sovrapponibile" nelle comparazioni al profilo genetico di Andrea Sempio, relativamente ai campioni "identificati come mano dx5 e sx1". Per questo la Procura di Pavia, dovendo peraltro ricorrere alla Cassazione dopo il parere negativo di un primo Gip, aveva ottenuto il via libera alla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a, a carico di Andrea Sempio, 37enne amico del fratello minore della vittima e che per questo frequentava la villetta di via Pascoli.