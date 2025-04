Lanazione.it - Turisti in arrivo, ma pagano di più. Da due giorni sono in vigore i rincari

La decisione del rincaro della tassa di soggiorno era stata presa mesi fa dall’amministrazione comunale, ma l’amaro calice è appena stato servito. Le nuove tariffe ritoccateinfatti entrate inda martedì, alle porte della stagioneca. Il presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Lucca Pietro Bonino coglie l’occasione per esprimere alcune considerazioni al riguardo: “Pochifa – afferma Bonino – l’amministrazione comunale ha inviato un comunicato stampa agli organi di informazione, nel quale l’assessore al bilancio Moreno Bruni rimarca con soddisfazione quella che a suo avviso è la bontà delle scelte compiute dall’amministrazione stessa in ambito di strategia e programmazione. Una bontà, secondo l’assessore, evidenziata dagli oltre 2 milioni di euro incassati dal Comune attraverso la tassa di soggiorno, una sorta di nuovo record per le casse municipali”.