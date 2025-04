Ilfoglio.it - Cervelli di ritorno (a Milano)

Se il declino di un paese si misura con l’emorragia delle sue forze migliori, lo scenario descritto da Ferruccio Resta nel Festival dell’economia organizzato dal Foglio sabato scorso ainduce alla preoccupazione. In dieci anni sono andati via dall’Italia 550 mila giovani, tra questi 14 mila con un Phd, ovvero il massimo grado di istruzione. L’ex rettore del Politecnico ne ha avuto anche per, solo 15esima nell’innovazione tra le città dell’Unione europea: un dato pesante se si considera che è riferito alla locomotiva dello sviluppo nazionale, ma sarebbe sbagliato trarre conclusioni disfattiste: al contrario, i centri della ricerca e del sapere sono impegnati per riportare in città le migliori intelligenze espatriate. Un esempio tra i più virtuosi è rappresentato da Human Technopole, situato nel cuore di Mind (nell’area ex Expo sono iniziati proprio in questi giorni i lavori per il primo studentato dell’Università degli studi).