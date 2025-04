Ilrestodelcarlino.it - Salute, musica e media: la parola alle donne

Un ciclo di eventi per approfondire in chiave femminile alcune tematiche, dallaalla creatività, passando per la comunicazione. È quanto propone il Comune di Forlimpopoli, in collaborazione con l’associazione Pancrea e Romagna Distretto Biosimbiotico. La rassegna s’intitola ‘Voci di Donna’ e si sviluppa su tre appuntamenti. Si comincia oggi,ore 18, nella Chiesa dei Servi (via Costa 27) con un incontro dedicato a ‘La dieta per ladella donna e dell’ambiente’. Intervengono la biologa nutrizionista Katia Guernacci, presidente di Pancrea, e la veterinaria Lisa Paganelli, presidente del Distretto Biosimbiotico. Mercoledì 16 aprile, invece, si svolgerà un’intervistale con Monnaelisa, alias Elisa Malpezzi, giovanissima cantautrice forlivese che ha avuto un’esperienza a X-Factor.