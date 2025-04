Ilrestodelcarlino.it - Mura e parco. Incontro sul recupero

Assemblea pubblica, domani alle 21,15, nella Sala Conferenze dell’Its Academy di via Offagna 3, nel rione Mercato, per conoscere nei dettagli il progetto di consolidamento e restauro conservativo delleSforzesche e deldei Torrioni i cui lavori inizieranno a breve. Saranno presenti il sindaco, Emanuele Pepa, l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli, e l’architetto Paduano a capo del progetto di restyling. L’assemblea sarà un momento di confronto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, nell’ottica della massima trasparenza e del coinvolgimento della popolazione interessata. C’è attesa fra la cittadinanza per l’avvio dei lavori su questa operaria del XV secolo costruita dagli Sforza, ai cui piedi sorgeva in passato il campo per il ‘gioco del pallone’ e che ora ospita ungiochi.