"Anna Tifu suona Beethoven": Davide Trolton dirige la Form

Doppio appuntamento con ‘’, il nuovo concerto del programma della- Orchestra Filarmonica Marchigiana. Questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e sabato (ore 21) al Gentile di Fabriano protagonisti saranno due giovani di grande talento: la violinista, vincitrice del Concorso Enescu che l’ha lanciata sulla scena internazionale, e che oggi è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni di concerti italiane e internazionali, e il direttore, classe 2001, allievo di Daniele Gatti, una promessa brillante nel mondo della direzione d’orchestra, vincitore del XVII Premio Nazionale delle Arti. Il programma inizia con Concerto per violino e orchestra in re magg. Op. 61, la principale composizione per violino e orchestra di, che stabilisce con l’orchestra un’intima complicità e probabilmente per questo non ebbe un grosso successo all’epoca in cui si esaltava il virtuosismo del solista.