Anziana aggredita. Denunciato un 34enne

PONTEDERA L’aggressore dell’sulla Tosco Romagnola è statodai carabinieri che sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo grazie a un militare fuori servizio che si trovava alla stazione ferroviaria. L’operazione è scattata l’altra sera alle 21. L’uomo, undi origine straniera, è stato fermato e portato in caserma, dopo gli accertamenti e gli adempimenti di legge, è statoa piede libero per lesioni personali. I fatti. Il 29 marzo scorso una donna di 76 anni, che si trovava sulla Tosco Romagnola, è stata avvicinata da un uomo che improvvisamente, e senza motivo, l’ha colpita con un pugno alla testa e un calcio. Come velocemente aveva raggiunto l’, l’aggressore l’aveva altrettanto velocemente abbandonata lungo la via dolorante e sotto choc. Scappato senza rubarle niente e senza nemmeno dirle una parola.