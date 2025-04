Ilrestodelcarlino.it - Bollette dell’acqua alle stelle: "Applicato il conguaglio"

Un ristorante cittadino che da 2.500 è passato a 5mila euro, e un campeggio (oltretutto chiuso in questo periodo), che dovrà sborsare 3.800 euro. Parliamo die dei rincari applicati dal gestore (Hera), tenendo conto di quanto deciso dal consiglio d’ambito di Atersir lo scorso 25 ottobre, quando sono state approvate ’le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (2024-2029)’, in applicazione della deliberazione Arera del 28 dicembre 2023 per il bacino tariffario di Ravenna (gestito, come detto, da Hera). Le maxi-stanno arrivando in questi giorniutenze, sollevando, come è normale che sia, malumori e proteste. A livello politico si è fatta carico di chiedere lumi Area Liberale, che ha presentato una interrogazione a Lugo.