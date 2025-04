Lanazione.it - Giornata della ristorazione: Confcommercio punta sui giovani per rilanciare il settore

Unin crescita, ma sempre meno ragazzi e ragazze disposti a navigarlo. È questa la nota dolente a marginepresentazioneterzapromossa da. "Dobbiamo ricostruire ilintorno ai nostri ragazzi, uncui si possano sentire protagonisti -commenta Aldo Cursano, presidenteToscana- Se non riusciamo a fare questo, perderemo la nostra grande energia rappresentata dalla gioventù, che oggi non è disposta a mantenere in piedi un modello che li vede come sudditi e non come protagonisti". Ma cosa manca alper mantenere attrattività? "L’attuale modello organizzativo del mondo del lavoro non mette al centro le aspettative e i bisogni di una gioventù che vuole più opportunità. E’ un momento di cambiamento profondo in cui il mondo del commercio è in grande difficoltà e deve ripensare una modalità che veda protagonisti iche vogliono inseguire i propri sogni e che si trovano davanti un sistema complesso e speculativo.