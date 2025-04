Ilgiorno.it - Camp estivi “Auxilium“ . Si monta in sella

Giunta all’11^ edizione, ha acquisito una tale popolarità che non necessiterebbe neppure di presentazioni, ma quando si hanno figli in età scolare non è mai troppo presto per organizzare almeno parte delle loro lunghissime vacanze estive, soprattutto quelle in cui si resta in città. Farà dunque piacere sapere che è pronto il programma degli2025, sei settimane dense di emozioni che i giovani (nati tra il 2012 e il 2018) potranno vivere dal 9 giugno al 18 luglio a Sondrio e Teglio. "Ogni anno l’offerta si arricchisce – spiega il responsabile organizzativo Cesare Salerno (foto), direttore generale PgsSondrio – Attorno al fulcro, che è la pallavolo, ruotano tante esperienze pensate per far divertire i bambini e avvicinarli alla natura". L’offerta spazia dal rafting allo yoga, dal golf al calcio dalle bocce al basket, fino ai giochi multidisciplinari inseriti nelle Olimpiadi deiche, oltre neii sportivi di Sondrio, si svolgono a San Giovanni di Teglio e nella cornice naturale di Prato Valentino.