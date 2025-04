Ilrestodelcarlino.it - La band dei ’Senzavolto’ conquista Clementino e sogna il Concertone

Lamarchigiana ‘Senzavolto’ composta da quattro ragazzi che vivono tra Marotta e Fano, è in corsa per suonare sul prestigioso palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Un momento cruciale per laè stata la finale del Festival di Castrocaro 2023, dove hanno incontrato(con loro in foto). Il quale, colpito dalla loro energia sul palco, ha detto di aver visto ‘quattro alieni’ esibirsi e ha subito proposto loro una collaborare. Da quell’incontro è nato il singolo ‘Entrambi Niente’, un pezzo sincero e diretto che racconta il senso di smarrimento, il bisogno di connessione e la lotta quotidiana per restare fedeli a sé stessi. "La presenza diha dato un’enorme spinta alla nostra musica, portandoci a un pubblico più ampio e accendendo l’interesse attorno al nostro primo album" evidenziano i componenti dei ‘Senzavolto’ che con l’omonimo disco in uscita l’11 aprile, raccoglie 13 tracce che fondono indie, rock e alternative con sfumature hip hop e reggae.