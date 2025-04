Ilrestodelcarlino.it - Gaetani: "Ospedale, servono meno passerelle"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo, anche la maggioranza sambenedettese protesta nei confronti della regione Marche. A farsi sentire, peraltro, è Stefano: un esponente tutt’altro che riconducibile all’area del centrosinistra. Per il capogruppo di Libera è arrivata l’ora che Palazzo Raffaello metta in concreto quanto annunciato negli scorsi anni, mettendo a punto la progettazione e la realizzazione del futuro nosocomio sambenedettese: questo, assieme a quello di Ascoli, dovrebbe costituire un "di primo livello spalmato su due plessi". "La nostra amministrazione – tuona– si è messa a disposizione individuando quattro aree dove poter realizzare il futuro. Successivamente, i tecnici ne hanno esclusi tre. Noi, di fatto, continuiamo ancora oggi a mantenere l’impegno sull’edilizia sanitaria, cosa di cui dovremo tener conto in fase di redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbana.