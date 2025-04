Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza attiva, tante adesioni

Gettate le basi per una fcollaborazione dei cittadini con l’amministrazione. L’incontro, che si è svolto nella Sala Giunta del palazzo comunale di Recanati, ha segnato l’avvio del percorso intrapreso per il rilancio del servizio di. Ma in che cosa consistono questi servizi che i cittadini si rendono disponibili a svolgere? Qualsiasi cittadino può trasmettere all’amministrazione la propria disponibilità in base al proprio tempo libero di pulire, ad esempio, lo sgambatoio per cani o piantumare nuovi alberi, curare il verde o essere di supporto all’attività di iniziative culturali, o di sostegno a servizi sociali, animazione e attività ricreative, ad esempio a favori degli anziani e quant’altro. Il sindaco, Emanuele Pepa, ha sottolineato come l’incontro rappresenti un segno concreto della volontà dell’amministrazione di favorire una collaborazione trasparente e continua con i cittadini.