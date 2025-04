Lanazione.it - Il lungo Ponte di parole: "E’ un territorio ricco"

Leggi su Lanazione.it

DERA Una settimana di eventi, oltre 60 incontri per grandi e piccini, tutti gratuiti, alcuni con prenotazione obbligatoria. La quarta edizione didi, in programma adera da martedì 8 a domenica 13 aprile, si amplia rispetto al passato abbracciando ancora più temi, più giorni e più luoghi della città. Sono circa 40 gli scrittori coinvolti. "Perché si tratta principalmente di un festival letterario – spiega Simone Maioli, tra gli organizzatori dell’evento – ma che vedrà nel suocartellone anche spettacoli teatrali, concerti, mostre fotografiche e di pittura, laboratori ma anche formazione, si parlerà di scuola e filosofia. E poi grande spazio ai bambini, con appuntamenti tutti i giorni. Come sempre abbiamo chiesto la collaborazione della città, delle associazioni e delle librerie.