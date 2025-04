Lanazione.it - Arriva il derby di ritorno. Prato, Commini contestato la Curva Ferrovia non ci sarà. Zenith con l’incubo meno 15

Cresce l’attesa per la stracittadina fra, in programma domenica (calcio d’avvio alle 15) e valevole per la 30° giornata del girone D di Serie D. Per la seconda volta in questa stagione, lo stadio Lungobisenzio si colorerà di amaranto e biancazzurro in campo e sugli spalti. Spalti dove però non saranno presenti i tifosi dellaMatteo 27, che hanno annunciato ieri la loro scelta di disertare il match, restando fuori dall’impianto di via Firenze nel corso della gara. La motivazione è presto detta: "Vogliamo dimostrare ancora una volta lo sdegno verso questa gestione. Pertanto invitiamo i tifosi lanieri ad aderire alla protesta", il messaggio diffuso dal gruppo organizzato di fede biancazzurra. Questo è l’ennesimo capitolo della contestazione da parte del tifo più caldo delnei confronti del presidente Stefanoche va avanti da mesi e mesi, fra scritte sui muri, striscioni, cori e il lancio di banconote finte con l’immagine dell’imprenditore romano.