Arezzonotizie.it - Atomi. La webcomix-racconto di formazione firmato dall'aretina Claudia Petrazzi

Leggi su Arezzonotizie.it

, Bao publishing"La mia nausea di vivere era smorzataa fede irrazionale nelle leggi del cosmo intese come destino e karma. Pensieri New Age in una mente corrotta da una manciata di poeti decadenti".è una ragazza che, essendo un'adolescente a tutti gli.