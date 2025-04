Notizie.com - Kidflix, l’orrore è finito: 79 arresti, chiusa la piattaforma pedopornografica con 2 milioni di utenti

È finalmente arrivata la fine di, una delle principali piattaforme online di sfruttamento sessuale dei minori con quasi duedi: 79lacon 2di(EUROPOL FOTO) – Notizie.comL’operazione Stream è stata messa a segno dall’Europol ed ha portato a 79ed oltre 1400 indagati in 35 Paesi in tutto il mondo. L’Italia ha preso parte al blitz con il Servizio di polizia postale e di sicurezza informatica della polizia di stato..È stato stimato che un totale di 1,8diin tutto il mondo hanno effettuato almeno una volta l’accesso allatra aprile 2022 e marzo 2025. L’11 marzo 2025, il server, che conteneva circa 72mila video, è stato sequestrato dalle autorità. Alcuni degli arrestati non solo hanno caricato e guardato video, ma hanno anche abusato di bambini.