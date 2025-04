Lanazione.it - Verso l’Academy del legno. Un progetto scolastico per avvicinare i ragazzi al mondo dell’artigianato

Quarrata era e resta la ’Città del mobile’, anche se negli ultimi trent’anni (dalla globalizzazione in poi) è letteralmente cambiato il. Rimane il peso di una tradizione ultradecennale, da ravvivare con l’avviamento dei giovani a quello che è stato ed è ancora il settore d’eccellenza della città. Ed è con questa consapevolezza che l’amministrazione punta a dare il via ad una vera ’Academy del’ ovvero un percorso di insegnamento delle tecniche di lavorazione del, in collaborazione con le maestranze locali. E’ ilche la giunta Romiti intende portare avanti con l’Istituto Pacinotti di Pistoia, le associazioni di categoria e le aziende del territorio (con il sostegno della Fondazione Caript, e della Banca Alta Toscana). L’obiettivo del piano è quello di formare nuovi artigiani per il settore della lavorazione dele del mobile imbottito, sfruttando il know-how del territorio e tramandandone così le competenze.