Ilgiorno.it - Urbanistica, caso Oggioni. Ance rinuncia al ricorso

Leggi su Ilgiorno.it

Assimpredilhato alal Tribunale del Riesame, per chiedere l’annullamento dei sequestri eseguiti lo scorso 5 marzo nella sede milanese dell’associazione dei costruttori, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto per corruzione dell’ex dirigente comunale Giovanni. La stessa scelta, si apprende da fonti giudiziarie, è stata presa da Abitare In, la società di sviluppo immobiliare indagata, così come, in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Anche la sede di Abitare In era stata perquisita, con il conseguente sequestro di documenti, telefoni e altri dispositivi. Materiale sotto la lente dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, che stanno coordinando le decine di indagini della Gdf sulla gestione dell’milanese.