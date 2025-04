Lanazione.it - La posizione di Confindustria: "Le barriere tariffarie minano l’economia: sono un errore"

E’ stata una vigilia di apprensione per il distretto quella di ieri in attesa di sapere come (e se) i dazi dell’amministrazione di Donald Trump vanno a penalizzare la produzione tessile. Un distretto che si deve confrontare con gabelle nuove partendo dalla sua identità: oltre alla qualità delle produzioni, Prato non può prescindere da due peculiarità quali una filiera fatta di piccole e medie imprese e l’export come carta vincente. Gli umori degli imprenditori dalle settimane scorseattraversati da una forte preoccupazione anche per un 2025 segnato da sfide, come tensioni geopolitiche e costi energetici lievitati. In risposta a queste preoccupazioni, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rassicurato gli imprenditori pratesi, definendo il distretto un "vero campione di economia circolare" e sottolineando l’importanza della qualità del made in Italy per mantenere la competitività sui mercati internazionali, nonostante l’introduzione dei dazi.