Bergamonews.it - Due mesi per centrare l’obiettivo: l’Atalanta torna dentro la corsa alla Champions, tutte le tappe

Leggi su Bergamonews.it

Due partite che ribaltano ogni prospettiva. Fino al match contro l’Inter dello scorso 17 marzo,si guardava in avanti, sognava l’aggancio e viveva una situazione di relativa tranquillità per quelle che sembravano essere le mire diLeague, con un posto tra le prime quattro apparentemente solido.Una ventina di giorni dopo, si è ribaltato praticamente tutto. Quando mancano otto giornatefine, la Dea è la prima di una “mini-classifica” che vede sette squadre ancora in pienaper i due posti in top four che non sono occupati da Inter e Napoli, sulla carta già indirizzate verso la lotta Scudetto in un testa-a-testa che potrebbe iniziare una mini-fuga, mentre la quantità di scontri diretti nelle squadre tra la terza e la nona posizione lasciano presumere una grande lotta per determinare le postazioni europee.