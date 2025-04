Ilrestodelcarlino.it - L’appello dell’Avis per un aiuto in più

L’Avis di Spinetoli-Pagliare lancia un appello: ’Dacci una mano . a dare una mano’. Ogni anno è possibile destinare per chi fa la dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico) una parte delle imposte dovute allo Stato, il 5 per mille del gettito Irpef, a favore delle associazioni di volontariato. Si tratta di un modo per scegliere liberamente a chi destinare parte delle proprie tasse. L’Avis comunale di Spinetoli-Pagliare fa un invito: "Con il tuo– sottolineano gli associati – possiamo fare ancora di più". L’anno scorso l’Avis comunale Spinetoli-Pagliare ha festeggiato il trentennale ribadendo i valori di solidarietà, ma soprattutto l’importanza del dono come gesto di amore universale. L’Avis marchigiana nell’anno appena trascorso è riuscita a far fronte a tutte le esigenze di sangue della regione.