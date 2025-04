Lanazione.it - Post-Colonia: Festival di Architetture e Immaginari a Marina di Massa

Dal 6 al 13 aprilediaccoglierà ’diin transizione’, un evento interdisciplinare che esplora l’eredità delle ex colonie marine del litorale, molte delle quali oggi in stato di abbandono. Si svolgerà all’ex Torre Fiat, ancora attiva oggi come Torre, che sarà eccezionalmente visitabile dal pubblico, abitata da mostre e installazioni e teatro di un confronto internazionale su architettura, arte contemporanea, ecologia e usi transitori. L’obiettivo del, infatti, è quello di generare nuove immaginazioni attraverso l’arte e le pratiche di innovazione sociale e aprire un dibattito critico per riflettere sul lascito di queste, proponendo nuove narrazioni e scenari di trasformazione. Sarà l’occasione per invitare la comunità a riconoscere i propri luoghi, visitarli, riviverli e ri-immaginarli attraverso nuove lenti.