Ilrestodelcarlino.it - Incidenti stradali: "Troppi morti e feriti. Educare alla guida"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Emilia-Romagna gioca d’anticipo. E per ridurresulle strade punta sulla prevenzione divisa per fasce d’età. Primo passo, formazione sulla sicurezza stradale già nei corsi pre-parto e poi kit ad hoc da donare alle neomamme appena uscite dal reparto maternità, instaurando poi percorsi informativi anche coi pediatri e per la fascia 6-17 anni accordi con le scuole dell’obbligo. Più difficile da intercettare è la fascia 18-29 anni: si punterà in particolare sul dialogo con le Università. Per le fasce d’età successive (30-64 e over 65) il riferimento saranno rispettivamente le associazioni dei datori di lavoro (tanti sono glinei tragitti casa-lavoro) e i sindacati pensionati. Previsti inoltre focus sulle categorie più a rischio, pedoni, ciclisti e motociclisti oltre a corsi di aggiornamento sulle ultime norme del Codice della strada per le persone più anziane.