Paga 400 euro un’assicurazione che non esiste

MONTODINE (Cremona) Un cittadino di Montodine ha cercato sul webper l’auto. E ha trovato un’agenzia che chiedeva 400. Il cliente ha mandato all’agenzia copia dei documenti necessari per stipulare il contratto, ricevendo l’Iban per effettuare il versamento che ha subito eseguito. Poi ha atteso il tagliando, che però tardava ad arrivare. Insospettito, ha verificato e scoperto che l’agenzia nonva, perché l’indirizzo indicato sulle e-mail era la sede di un’altra assicurazione, del tutto all’oscuro. Capendo di essere stato truffato, ha presentato denuncia ai carabinieri di Montodine che, attraverso l’Iban, sono risaliti all’intestatario del conto corrente, un catanese di 29 anni denunciato per truffa. Ma i soldi sul conto intanto non c’erano più. P.G.R.